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Новый зуб за час. Как в Барнауле развивают цифровую стоматологию

, ИА "Амител", Коммерческий отдел
Врач стоматолог-имплантолог клиники "РЖД-Медицина" города Барнаула Александр Новиков

Фото: Екатерина Смолихина

CAD CAM – это уникальная современная цифровая технология производства зубных протезных изделий. Полное название метода звучит как Computer Aided Design Computer Aided Manufacture – дизайн и производство с помощью компьютера. Название этой системы говорит о том, что для изготовления зубных протезов на всех этапах применяются компьютерные технологии.

Еще несколько лет назад изготовление коронки за один час казалось фантастикой. Но стоматология развивается: сегодня пройти консультацию у врача, изготовить и вставить коронку в Барнауле можно всего за несколько дней. Протезирование зубов становится не только безболезненным, но и еще более доступным. О возможностях цифровой стоматологии amic.ru рассказал врач стоматолог-имплантолог, заведующий отделением ортопедической стоматологии клиники "РЖД-Медицина" города Барнаула Александр Новиков.

– В чем заключается суть цифровой технологии?

– Суть 3D-стоматологии включает два компонента, а именно – компьютерное проектирование (Computer-Aided Design) и компьютерное изготовление модели (Computer-Aided Manufacture). Все происходит с использованием компьютеризованных станков и сканеров, которые помогают собирать информацию по необходимым позициям ротовой полости, обрабатывают ее и воплощают в готовые конструкции. При этом пациент может заранее увидеть, как будут выглядеть его новые зубы.

Как работает данная технология?

– При использовании 3D-технологий эффективность лечения возрастает в несколько раз. Сначала специальный сканер воссоздает 3D-модель вашей челюсти. Мы можем сделать это всего за несколько минут. Пациент видит на компьютере, какими будут его новые зубы, потом может оценить примерочную реставрацию и внести коррективы. Форма подбирается в автономном режиме, но врач всегда может внести изменения по своему усмотрению.

Время изготовления одной единицы составляет 20 минут, при этом достигается наивысшая точность прилегания. Коронка цельная, прочная, эстетичная и надежная. По сути, зуб уже готов и его можно фиксировать. Последний этап включает индивидуализацию конструкции: глазурование, корректировка цвета.

И в чем три основных плюса протезов, изготовленных по этой технологии?

– Во-первых, они имеют точность. Обычная методика предусматривает снятие оттисков ортопедом, отливку из гипса челюстной модели зубным техником, ручное изготовление каркаса и покрытие его керамикой. Сейчас же система CAD CAM сводит к нулю вероятность погрешности будущей конструкции. Кроме того, они не причиняют дискомфорта, не натирают десну и не вызывают боли. Протезы очень прочны и долговечны. Это снижает вероятность поломки. Также технология позволяет помочь людям даже с самыми тяжелыми клиническими случаями.

Чем современнее технология, тем услуга дороже для потребителя?

– Многие считают, что услуги цифровой технологии дорогие. На самом деле это не так. Сегодня мы можем предложить установку циркониевой коронки за 12 тысяч рублей. Данное предложение на сегодняшний день одно из самых доступных в нашем городе. 

Вы советуете использовать именно цирконий, а не металлокерамику?

– Безусловно. Сейчас металлокерамика уходит в прошлое. Во-первых, отсутствие металла в составе циркониевой коронки обеспечивает ее гипоаллергенность. Во-вторых, циркониевая коронка однородна, а металлокерамика – это "сэндвич" из двух материалов, запеченных в печке. Металлокерамика не настолько прочна, это может привести к сколам и утрате реставрации. В-третьих, цифровые технологии изготовления предполагают высокую точность прилегания реставрации, что приводит к долгосрочной и надежной службе конструкций.

Все работы, выполненные на цифровой аппаратуре, предполагают 100%-процентную точность. Полностью исключается любая ошибка или погрешность. Могу сказать, что современные технологии позволяют прослужить вашим зубам от 15 лет и больше.

– Получается, что вставить коронку с помощью цифровой технологии можно за несколько дней?

– Да. Реально сделать все за два дня, что удобно в том числе для гостей нашего региона, которые могут не только отдохнуть в крае, но и заняться своими зубами.

И это совсем не больно?

– Уже давно ушли времена, когда приходилось терпеть боль на приеме у стоматолога, сейчас все самое неприятное заканчивается при постановке анестезии. Мы используем самые современные и надежные анестетики, которые обеспечивают безболезненность даже при операциях длительностью 3-4 часа. Если вы давно хотели поменять старые коронки на современные безметалловые циркониевые, время пришло!

Лучшее предложение от отделения стоматологии клиники "РЖД-Медицина" города Барнаула.

Циркониевые коронки по цене 12 000 рублей за единицу.

Высокое качество теперь стало доступнее!

Приходите на бесплатную консультацию и убедитесь сами!

Справка:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 20
Единая диспетчерская служба стоматологии (3852) 20-12-15
www.zhd-barnaul.ru
Лицензия ЛО-22-01-005616 от 7 февраля 2020 года.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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