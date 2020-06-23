Жительница Барнаула устроила одиночный пикет против обнуления сроков Владимира Путина

В центре Барнаула заметили девушку, которая устроила одиночный пикет против обнуления президентских сроков Владимира Путина. У площади Победы она встала с несколькими лозунгами.
Один из них – "ВВП – чума России", другой – "20 лет врал. Еще 16?".
На месте проведения акции быстро оказались сотрудники полиции. Какие санкции правоохранители применили по отношению к девушке – неизвестно.
Ранее amic.ru писал о том, что барнаулец вышел на парковку ТЦ Galaxy с плакатом против обнуления сроков Владимира Путина. А в Сети появилась петиция, авторы которой также против этой поправки в Конституцию Российской Федерации.
Комментарии
хоть один смелый человек нашелся. низкий поклон ей!
Смелая девушка!!!
Полицаи так бы всегда работали. Девушка молодец, зашугали народ, чихнуть боятся. Пролетарии всех стран объединяйся.
Ну а предлагает то что эта девица?Себя,"красавицу"?
А где там написано что против Путина? ))
Зато сразу всем все понятно. При отношении народа к власти, власти нужно уйти в оставку...
23.06.2020 13:36
Судя по твоему комментарию, природа обделила тебя серым веществом в мозгу.
И такое бывает: кто-то инвалид потому что ног нет, а кто-то потому что мозгов. Не повезло.
Мусара боевые получат а двойном размере