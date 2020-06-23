Жительница Барнаула устроила одиночный пикет против обнуления сроков Владимира Путина

В центре Барнаула заметили девушку, которая устроила одиночный пикет против обнуления президентских сроков Владимира Путина. У площади Победы она встала с несколькими лозунгами.

Один из них – "ВВП – чума России", другой – "20 лет врал. Еще 16?".

На месте проведения акции быстро оказались сотрудники полиции. Какие санкции правоохранители применили по отношению к девушке – неизвестно.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаулец вышел на парковку ТЦ Galaxy с плакатом против обнуления сроков Владимира Путина. А в Сети появилась петиция, авторы которой также против этой поправки в Конституцию Российской Федерации.