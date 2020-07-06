Подросток упал с 10-го этажа в Барнауле

В Барнауле по адресу проспект Энергетиков, 14 с десятого этажа упал подросток. Об этом в понедельник, 6 июля, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам свидетелей, от полученных травм 15-летний мальчик скончался на месте. На кадрах видно, что ребенок от удара потерял много крови.
На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как писал amic.ru, вечером 5 июля в Барнауле с Нового моста через Обь упала девушка. Как установили следователи, горожанка оказалась в воде на глазах очевидцев. В дальнейшем ее тело обнаружили в Октябрьском районе города.
Комментарии
Ну как так то?! Ведь ребёнок еще!