(У)родом из детства. Страшные скульптуры на детских площадках Барнаула

"Все лучшее — детям", — сказал Ленин, и ведь был прав. Мы делаем немало (ну почти), чтобы детвора, выйдя на детскую площадку, получила максимум положительных эмоций. И минимум травм, в том числе и душевных. Тут главное — полет мысли (скульпторов) и никакой экономии (городских властей). Боже упаси экономить на детях. Тут не пройдут девизы "И так сойдет", "Нарисуем, будем жить" или "Я художник, я так вижу". И еще надо помнить, что не бывает детского сюрреализма или кубизма, а вот детская неврастения бывает. Дорогой читатель amic.ru, отправляйся с нами в причудливый мир детских скульптур Барнаула: ты увидишь "настоящее искусство" детских площадок и узнаешь, откуда эта неврастения может взяться (даже у нас, взрослых, задергались глаза).

Скульптура малых форм "Фиолетовая жизнь". Ну да, она немного собачья, зато в каком цвете. И глаза, какие глаза. Пустые и выпуклые.

А это песочница. Когда дети пекут куличики из песка, родители могут присесть на пенек. Не совсем понятно практическое применение цветов из старых стиральных машин по бокам. Наверное, это напоминание о том, что дети — цветы жизни. Ну, или автор очень любит футуристику Стругацких.

Композиция "Утиное семейство". Барнаульцы привыкли ее видеть и уже не обращают внимания. Но, интересно все-таки, какие эмоции испытывает приезжий, завидев вот таких вот утят.

Ну, попробуйте предположить в комментариях, кто это такой? Дать подсказку? А нет, сами догадывайтесь. Дети же сами как-то понимают.

А это — бетонные конструкции непонятного предназначения. Но вроде как несут какую-то смысловую нагрузку для детей.

Мы предположили, что после стройки просто-напросто остались лишние бетонные блоки. И именно так возникла галерея рисунков для детей. Вот, пожалуйста, дельфин.

Крокодайл. И остатки Чебурашки.

Комментировать надо? Идеально.

"Уточка". Она плачет.

Тоже непонятный персонаж. То ли старик у невода, то ли пастух у отары.

"Ежик". Для полного понимания скульптуры не хватает густого тумана и мишки.

А вот и мишка, кстати.

А это белочка. Скажите, так выглядели коллеги, когда вы вышли из самоизоляции?

Кстати, отличные качели. Неповторимые в своем роде. Могут же, когда хотят.

Мы — за хорошие детские площадки. И хорошо, что детская психика — чрезвычайно гибкая, а память сохраняет только самые светлые воспоминания о нашем детстве. Но, как говориться, "осадочек-то остается". Давайте не будем экономить на детях, помня, что душевные травмы остаются на всю жизнь.