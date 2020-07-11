(У)родом из детства. Страшные скульптуры на детских площадках Барнаула

"Все лучшее — детям", — сказал Ленин, и ведь был прав. Мы делаем немало (ну почти), чтобы детвора, выйдя на детскую площадку, получила максимум положительных эмоций. И минимум травм, в том числе и душевных. Тут главное — полет мысли (скульпторов) и никакой экономии (городских властей). Боже упаси экономить на детях. Тут не пройдут девизы "И так сойдет", "Нарисуем, будем жить" или "Я художник, я так вижу". И еще надо помнить, что не бывает детского сюрреализма или кубизма, а вот детская неврастения бывает. Дорогой читатель amic.ru, отправляйся с нами в причудливый мир детских скульптур Барнаула: ты увидишь "настоящее искусство" детских площадок и узнаешь, откуда эта неврастения может взяться (даже у нас, взрослых, задергались глаза).
Скульптура малых форм "Фиолетовая жизнь". Ну да, она немного собачья, зато в каком цвете. И глаза, какие глаза. Пустые и выпуклые.
А это песочница. Когда дети пекут куличики из песка, родители могут присесть на пенек. Не совсем понятно практическое применение цветов из старых стиральных машин по бокам. Наверное, это напоминание о том, что дети — цветы жизни. Ну, или автор очень любит футуристику Стругацких.
Композиция "Утиное семейство". Барнаульцы привыкли ее видеть и уже не обращают внимания. Но, интересно все-таки, какие эмоции испытывает приезжий, завидев вот таких вот утят.
Ну, попробуйте предположить в комментариях, кто это такой? Дать подсказку? А нет, сами догадывайтесь. Дети же сами как-то понимают.
А это — бетонные конструкции непонятного предназначения. Но вроде как несут какую-то смысловую нагрузку для детей.
Мы предположили, что после стройки просто-напросто остались лишние бетонные блоки. И именно так возникла галерея рисунков для детей. Вот, пожалуйста, дельфин.
Крокодайл. И остатки Чебурашки.
Комментировать надо? Идеально.
"Уточка". Она плачет.
Тоже непонятный персонаж. То ли старик у невода, то ли пастух у отары.
"Ежик". Для полного понимания скульптуры не хватает густого тумана и мишки.
А вот и мишка, кстати.
А это белочка. Скажите, так выглядели коллеги, когда вы вышли из самоизоляции?
Кстати, отличные качели. Неповторимые в своем роде. Могут же, когда хотят.
Мы — за хорошие детские площадки. И хорошо, что детская психика — чрезвычайно гибкая, а память сохраняет только самые светлые воспоминания о нашем детстве. Но, как говориться, "осадочек-то остается". Давайте не будем экономить на детях, помня, что душевные травмы остаются на всю жизнь.
Комментарии
Часть этого делали сами жители, которые хотели украсить свои дворы, поэтому не стоит так уж критично к ним относиться. Прежде чем высмеивать, сделай сам.
Таких скульптур по городу очень много.
а слабо адреса указать?))
А сами сегодня могут только п..... Ь
Что вы имеете против вертикально поставленных лотков от теплотрассы?
Отличное место для справления нужды (как в сказке-большой и маленькой)ю
Бетонный мужик с ампутированной левой ступней и тростью из водопроводной трубы на А.И.Райкина похож.