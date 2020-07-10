В Барнауле ищут владельца участка, с которого упало дерево на три автомобиля

В четверг, 9 июля, на Павловском тракте в Барнауле упало сгнившее дерево и повредило три автомобиля, сообщает паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам одного из владельцев пострадавшего авто, участок, на котором росло дерево, не стоит на кадастровом учёте. Автомобилист уже написал заявление в полицию, которая теперь ищет хозяина участка.
Местные жители в комментариях сообщили, что место, с которого упало дерево, заброшено, и за инцидент ответственности никто не понесет.
Не упустили горожане и возможности пошутить над ситуацией. "Как дерево упало, так ничей. А как всё на этом участке снести и что-то построить, то сразу владельцы найдутся", — отметил один из подписчиков сообщества.
Комментарии