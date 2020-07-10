Неизвестные похитили айфоны из салона связи в Барнауле

Неизвестные проникли в салон сотовой связи Dиксис на проспекте Ленина в Барнауле и вынесли оттуда гаджеты марки iPhone.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонакте", злоумышленники проникли в торговую точку ранним утром 10 июля.
"В совершении данного преступления подозревают двух парней на вид 25-30 лет. Были одеты в спортивные кофты с капюшоном, — гласит текст поста. — При себе была клетчатая сумка размером 50 на 50 см".
Точное количество похищенных айфонов выясняют. Полицейские занимаются поиском похитителей дорогостоящих гаджетов.
Ранее amic.ru писал о том, что житель Новосибирской области ограбил офис микрозаймов в Барнауле. Угрожая сотруднику компании похожим на пистолет предметом, он забрал из кассы около 226 тысяч рублей, но вскоре был найден полицейскими.
Комментарии