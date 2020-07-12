В Барнауле неизвестные облили машину кислотой

Фото: vk.com/incident22
В Барнауле в ночь на 12 июля неизвестные облили кислотой машину Toyota Corolla, сообщил владелец пострадавшего авто в паблике "Инцидент Барнаул".
По его словам, произошло это у здания по адресу Лазурная, 51. На кадрах видно, что вещество значительно повредило краску на капоте, крыше и дверце багажника. Хозяин не знает, кто и по какой причине это сделал и попросил возможных очевидцев помочь в поиске злоумышленников.
В комментариях пользователи посчитали, что такое не могло произойти случайно. Некоторые предположили, что автовладельца наказали за неправильную парковку или нарушение правил ПДД.
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