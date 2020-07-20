"бнешься как дешево". УФАС разбирается в провокационной рекламе магазина в Барнауле

Специалисты Алтайского краевого УФАС проверяют рекламную вывеску магазина-сервиса zavGar на наличие нецензурной лексики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Неоднозначный баннер со смайликом и текстом "бнешься как дешево" привлек внимание многих жителей краевой столицы. На стенде есть пояснение: смайлик = "улы", то есть "улыбнешься как дешево".
Тем не менее из-за сходства текста с бранным словом и возникновения из-за этого непристойных и двусмысленных ассоциаций сотрудники ФАС возбудили дело по признакам нарушения ч. 6 ст. 5 Федерального закона "О рекламе".
Рассмотрение назначено на 5 августа.
Комментарии
уфас все дела переделало?
пальмовыси помоями и колбасой из сои в продуктовых больше не торгуют, на роснефти и гпб ослиную мочу вместо высооктанового чистого бензина не продают, сотовые операторы с тарифами не шельмуют.
теперь и рекламой сто можно заняться.
бнешься как долго, и ведь куча , именно куча народу будет рассматривать...
каждый думает в меру своей испорченности
Куча улыбнутых.
Если у сотрудников ФАС это воспринимается как нецензурная лексика, то скорее всего у них проблемы с восприятием. Нужно магазину zavGar повесить алфавит и посмотреть будет ли он вызывать непристойные и двусмысленные ассоциации у сотрудников ФАС или нет?
Улыбнутые дармоеды из фас
конечно! И почему стоимость одноразовых масок вмиг в 10-20 раз повысилась - тоже!
Аж устали, пока расследовали... Это вам не рекламу изучать...
Такая реклама воспитывает молодежь. Трэба оставить, нехай висит!
У меня вот и координатные оси провоцируют двусмысленность, особенно, когда их две. Ноды бы эти оси переименовать в наши чисто русские буквы.
По ходу алтайскую УФАС давно пора реформировать, а её "специалистам" искать работу в реальном секторе экономики, а не паразитировать да ещё и мешать работать.