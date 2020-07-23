Пропавшую в Барнауле 14-летнюю девочку нашли живой в Новосибирске

Пропавшую в Барнауле 14-летнюю девочку нашли в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, что 14-летняя горожанка пропала 20 июля. Родители обратились в отделение полиции по поводу исчезновения ребенка. Стражи порядка незамедлительно организовали комплекс мероприятий по розыску. В поиске девочки участвовали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и других ведомств.
В результате полиция обнаружила подростка в Новосибирске. По предварительной информации, она решила навестить в соседнем регионе друга. Забирать ребенка поехал отец.
Комментарии
Предсказуемо. Или жених в горы увёз или сама к другу.
Ну и выдохнули. Хорошо, что нашлась, а дурость эта на молодость списывается легко. "Ты права какая есть, молодаааая"... Родители и все, кто в поисках участвовал - молодцы.
Ребёнка? Самим не смешно? Написали хотя бы подростка. Скоро докатимся до того, что в 40 лет еще "ребёнки" будут!
Нельзя так с родителями.
"Телосложение плотное, розовая футболка, черные лосины" - знойная Арутюновна.
Зачем писать гадости про девочку?В таком возрасте дети непредсказуемы,дай бог осознает,что с родителями творилось!
Нашли точно девочку?
Уже был подобный случай. Девушке тоже было 14 лет. И ту историю народ смакует и восторгается уже почти 400 лет, хотя закончилась она не так хорошо, как эта.
Ну и хорошо, что эта закончилась хорошо.
бить ремнем !!!
Думаю, бить ремнем уже поздно.
Сейчас еще и жениха подтянут за износ... все же как всегда
Зачем писать гадости про девочку?В таком возрасте дети непредсказуемы,дай бог осознает,что с родителями творилось!
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- Дочка, тебе уже 14 лет, и ты идёшь на вечеринку. Так что вот тебе презервативы. Нужно будет ещё - спрашивай, не стесняйся.
- Мама, мне же всего 14!
- Да, но мне-то 28...