Двое детей с коронавирусом в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

В Алтайском крае двое детей с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Кроме того, он добавил, что один ребенок подключен к аппарату ИВЛ и имеет все симптомы заболевания, но тест показывает отрицательный результат.
Всего в регионе заражено 824 ребенка в возрасте до 17 лет, следует из информации оперативного штаба. Общее число заболевших составляет 8665 человек: в 3947 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 107, на аппарате ИВЛ – 35. Всего выздоровели 6479 человек.
За прошедшие сутки в регионе подтверждено 134 новых случая, шесть человек умерли и 61 пациент выздоровел.
Комментарии
"имеет все симптомы заболевания, но тест показывает отрицательный результат. " - кто бы сомневался в качестве ваших тестов.