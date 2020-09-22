Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Цены на такси в России могут вырасти на 22-23%, из-за того что автопарки будут обязаны официально трудоустраивать водителей. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на исследования Института Гайдара.

В данный момент агрегаторы не устраивают водителей в штат, и большинство из них работают как индивидуальные предприниматели. Общественные деятели предложили трудоустраивать всех водителей, что приведет к увеличению расходов со стороны автопарков. Это явно скажется на тарифах, которые могут значительно вырасти.

Самый благоприятный вариант для рынка, считают его представители, – дальнейшая работа водителей на условиях самозанятости.