"Связь налажена". В алтайском Минздраве прокомментировали ситуацию с ребенком из Бийска

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с пятилетним бийчанином, которого не госпитализируют из-за положительного теста на ковид. Все это время ребенок страдает от перелома со смещением.

Министр рассказал, что с законным представителем связь налажена, на сегодня пока воздержались от госпитализации в ковидный госпиталь с последующим продолжением лечения. Повторный тест будет взят позже. По словам Попова, это делается для того, чтобы предотвратить занос инфекции в медучреждение.

Напомним, что мама пятилетнего мальчика в социальных сетях рассказала о том, что ее сын страдает от перелома со смещением, но на лечение в Барнаул его не везут из-за положительного теста на коронавирус. Все это время ситуация ухудшается, но никто не может помочь ребенку.