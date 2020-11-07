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Новости

Два легковых авто столкнулись крыльями в барнаульском пригороде

, ИА "Амител"
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой

В барнаульском поселке Южный на улице Дзержинского произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Об аварии очевидцы рассказали в паблике "Инцидент Барнаул". Согласно кадрам опубликованной видеозаписи, "Лада" столкнулась с "Тойотой" передней частью кузова. Вероятно, машины не поделили дорогу во время обгона.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Информация о наличии пострадавших и подробностях ДТП уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, 4 ноября на границе Алтайского края и Новосибирской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате аварии пострадали два человека.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.11.2020 12:45
- гость -

Умники.

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