Два легковых авто столкнулись крыльями в барнаульском пригороде

В барнаульском поселке Южный на улице Дзержинского произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Об аварии очевидцы рассказали в паблике "Инцидент Барнаул". Согласно кадрам опубликованной видеозаписи, "Лада" столкнулась с "Тойотой" передней частью кузова. Вероятно, машины не поделили дорогу во время обгона.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Информация о наличии пострадавших и подробностях ДТП уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, 4 ноября на границе Алтайского края и Новосибирской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате аварии пострадали два человека.