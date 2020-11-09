Предприниматели Алтая смогут бесплатно показать свой товар на выставке в Турции

Центр "Мой бизнес" приглашает бизнесменов Алтая принять участие в выставке WorldFood Istanbul 2020. Это международная ярмарка продуктов питания и напитков, которая пройдет в Стамбуле с 25 по 28 ноября 2020 года.

WorldFood Istanbul 2020 – крупнейшее в Турции торговое мероприятие. На выставке представят последние достижения пищевой промышленности. Для бизнесменов – это возможность продвижения своих продуктов, развития и укрепления международных торговых отношений и бизнес-контактов. Участники смогут обсудить ключевые вопросы инвестирования в турецкий сектор розничной торговли.

В 2019 году в выставке участвовали более 500 экспонентов из 45 стран и 20 746 посетителей из 130 стран.

Уникальную возможность показать свою продукцию на коллективном стенде Алтайского края компаниям предлагают безвозмездно. Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, застройку и оборудование. Предпринимателям нужно только оплатить командировочные расходы представителей, которые будут работать на стенде.