Россиянам рекомендовали молчать из-за коронавируса

Инфицированные коронавирусом люди при дыхании распространяют частицы вируса, а при общении в воздух их попадает еще больше. Таким образом, молчание снижает риски распространения COVID-19, заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

"Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске", – отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Тимаков также призвал не спорить с нарушителями масочного режима, пытаясь доказать их неправоту. По его словам, люди, которые скандалят из-за необходимости носить средства защиты, делают только хуже, поскольку в этом случае "выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках".

Накануне в России выявили почти 22 тысячи новых случаев COVID-19. В общей сложности в стране зарегистрировали свыше 1,8 млн больных и 32 тыс. смертей.