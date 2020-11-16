Жительница Алтайского края скончалась от COVID-19 в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай скончались шесть пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

"Скончались 71-летняя жительница Горно-Алтайска, 47-летний житель Горно-Алтайска и 82-летняя жительница Горно-Алтайска. У них были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония. Кроме того, в начале ноября ушли из жизни 69-летняя жительница Горно-Алтайска, 62-летний житель Горно-Алтайска и 79-летняя жительница Алтайского края. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции", – пишет штаб.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 87 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 81 от самой инфекции, шесть – по иным причинам.

Также за сутки в Горном Алтае выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 42 жителей Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у 12 жителей Шебалинского района; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Турочакского района, в том числе у двух детей; у четырех жителей Улаганского района; у двух жителей Онгудайского района; у двух жителей Чойского района.

С учетом этого общее число заболевших достигло 9623. 7176 человек выздоровели, из которых 124 – за последние сутки.