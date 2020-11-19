В России за последние сутки выявили 23 610 случаев коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число заболевших в стране выросло до 2 015 608 человек, сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Больше всего новых больных насчитали в Москве (+6438 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2312) и Московской области (+880). По данным на 19 ноября, Алтайский край (+234) занимает 21-ю строчку рейтинга.

Скончались еще 463 человека с подтвержденным COVID-19. В общей сложности в стране зарегистрировали 34 850 летальных случаев.

При этом выздоровели за весь период 1 526 656 человек, а за сутки из больниц выписали 25 573 пациента.