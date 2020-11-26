Алтайский Роспотребнадзор сообщил о небольшом снижении заболеваемости ОРВИ в регионе

16,6 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Алтайском крае за минувшую неделю. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, это на 1% меньше, чем неделей ранее. При этом превышен семидневный порог заболеваемости среди взрослого населения.

На данный момент прививки поставили более 1,053 млн жителей края. Это 44,5% населения региона. При этом на Алтай поступило свыше 90% от запланированного объема вакцины "Совигрипп".

Как уже сообщал amic.ru, ранее американские специалисты выявили необычное свойство прививки от гриппа. Оказалось, что вакцина влияет не только на инфекционное заболевание, но и может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также риск развития патологий сердца.