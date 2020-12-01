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Такой день. Новые дорожные камеры в Барнауле и хакеры против алтайского правительства

, ИА "Амител"
Главное за 1 декабря
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru — о главных событиях в Алтайском крае за 1 декабря. Без коронавируса.

На шести участках дорожной сети Барнаула появились камеры фиксации нарушений ПДД. Новые приборы контролируют скорость и стоп-линии.

В 2020 году хакеры совершили атаки на сайты российских ведомств и информационные объекты государственной власти. Попытки взлома предпринимались и в отношении сайта правительства Алтайского края.

"Газпром" в 2021-2025 годах направит в Алтайский край 59,9 млрд рублей на газификацию региона. Программу подписали губернатор Виктор Томенко и председатель правительства "Газпрома" Алексей Миллер.

В Каменском районе выбрали нового главу. Им стал зампредседателя местного собрания депутатов Иван Панченко. Решение приняли на внеочередной сессии большинством голосов.

Молодого лебедя-кликуна нашли на озере Большое Сидорово в Бобровском заказнике. Одинокая птица не могла взлететь, так как была сильно истощена.

Недалеко от Омска очевидцы заметили грузовики, которые перевозят трамвайные вагоны. Водитель, снявший их на видео, предположил, что это именно те трамваи, которые мэр Москвы Сергей Собянин подарил Алтайскому краю.

Бывшему ректору алтайского медуниверситета Игорю Салдану не разрешили вернуться в вуз. Он хотел участвовать в новых выборах на должность главы, но суд отклонил его заявление.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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