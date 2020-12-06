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Барнаульцы вновь вышли "кормить голубей"

, ИА "Амител"
В ходе протестной акции горожане потребовали отставки Путина и поддержали Хабаровск

Фото: Виктор Рау / vk.com/victor_rau

Очередная акция протеста, более известная как "кормление голубей", прошла в Барнауле в субботу, 5 декабря. По словам активиста Виктора Рау, в городе состоялось не менее девяти одиночных пикетов.

Протестующие стояли в центре города и на въезде в Барнаул. Среди лозунгов были "Путина в отставку!", "Закручивая гайки, не сорви резьбу!", "Россия, просыпайся!", "Я/мы Хабаровск" и другие.

Напомним, движение "Накорми голубей" зародилось в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Впервые такая акция прошла 18 июля в Хабаровске и Владивостоке. Впоследствии "кормить голубей" стали в большинстве регионов России, в том числе и в Алтайском крае.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.12.2020 07:36
- гость -

Хватит, натерпелись...

6.12.2020 07:52
гость

остальные инертны

6.12.2020 08:14
- гость -

Напишите пожалуста про Боню. С фото, пожалуйста.

6.12.2020 08:19
Владимир

Девять беспокойных людей, продекларировали непойми что. Про Путина - нереальные призывы. Про Хабаровск - солидарность с чем? Сами хабаровчане не могут объяснить своих целей внятно, кроме "верните Хургала". А эти барнаульцы знакомы с Хургалом? Протест ради протеста. Маленький бунт. Как говорится,"бессмысленный и беспощадный", но в данном случае просто бессмысленный. Зачем вышли это девять человек со смешными плакатами, в которых нет ничего конкретного? Себя показать? Покрасоваться перед камерами корреспондентов, которых они заранее вызвали? Зачем только свои задницы морозили, непонятно..

6.12.2020 08:19
- гость -


6.12.2020 07:52
гость


я тебя очень удивлю, если ты узнаешь правду? даже те, кто в интернетах ломают свои клавиатуры, пиша про бункерного деда, никогда не выйдут на улицы. вот такая сцыклявая жоппозиция.

6.12.2020 08:24
- гость -

В детсаду у нас была поговорка - "Что крестьяне, то и обезьяне". Ушлепки Барнаула корчат из себя великих правдоискателей или у западных НКО наконец нашлись деньги и на недоумков столицы Алтая? И не пойму зачем тащить сюда ямы Хабаровска, когда здесь и своих хватает?.

6.12.2020 08:24
- гость -

Владимир, непонятливый вы наш, народ хочет иметь право избирать представителей власти и отстаивает это право.

6.12.2020 08:27
- гость -

6.12.2020 08:19
Владимир
Как Вы толерантно охарактеризовали пациентов психлечебницы. Не ищите смысла в ж.., ибо его там нет.

6.12.2020 08:31
- гость -

6.12.2020 08:24
- гость -
Уточните пожалйста, народ какой страны уполномочил этих пассивистов представлять его интересы. Хотелось бы проследить финансирование. Или вы нам споёте о бескорыстном порыве души?

6.12.2020 08:39
- гость -

Судя по комментариям, у одного любителя соловьева сильно пригорело

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