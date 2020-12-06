Барнаульцы вновь вышли "кормить голубей"

Фото: Виктор Рау / vk.com/victor_rau

Очередная акция протеста, более известная как "кормление голубей", прошла в Барнауле в субботу, 5 декабря. По словам активиста Виктора Рау, в городе состоялось не менее девяти одиночных пикетов.

Протестующие стояли в центре города и на въезде в Барнаул. Среди лозунгов были "Путина в отставку!", "Закручивая гайки, не сорви резьбу!", "Россия, просыпайся!", "Я/мы Хабаровск" и другие.

Напомним, движение "Накорми голубей" зародилось в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Впервые такая акция прошла 18 июля в Хабаровске и Владивостоке. Впоследствии "кормить голубей" стали в большинстве регионов России, в том числе и в Алтайском крае.