В Барнауле осудят водителя, который насмерть сбил женщину у "Геомаркета"

В Барнауле осудят водителя, который совершил наезд на пешехода у "Геомаркета" на проспекте Ленина. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Водитель автомобиля Toyota находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, потерял концентрацию внимания и сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобилист не попытался оказать ей помощь и хотел скрыться с места происшествия, но дорогу ему перегородил другой водитель, рассказали в краевой прокуратуре.
Напомним, что инцидент произошел 22 сентября. Установлено, что 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля. От удара пострадавшая подлетела на пару метров в воздух.
Комментарии
Каждый день вижу таких безрассудных водителей. Едут, гонят, не взирая на лёд и снег, слепые зоны, голову отключают совсем, анализом дорожной обстановки совсем не занимаются. Типа будет опасность - буду реагировать. Нет, нет и ещё раз нет. Опасность нужно предугадывать, господа недоводители. Хрестоматийный пример, стоит автобус, за ним слепая зона, ну зачем ты летишь в метре от него, в любую секунду там может появиться пешеход и что, все, жизнь круто поменяется. Или ты едешь третьим рядом вдоль стоящего наглухо второго ряда, быстро так едешь, до семь какой я молодец, а они лошары. И тут из второго ряда кто-то медленно так выворачивает в твой ряд за 20 метров до тебя и встречка занята. Все - жизнь круто поменялась. Ребята, прошу вас, включайте мозги, это не так сложно как кажется.
Водитель, сбивший женщину - просто один из, ему просто не вывезло, на его месте мог быть любой из тех, кто отключат голову. Если не измените свою модель поведения и о вас тоже напишут такие статьи
У тебя Ь в нике лишний.
08:45. Не придирайтесь к опискам. Отличайте людей кто специально или по неграмотности пишет с ошибками или на «олбанском» от тех кто просто быстро пишет, так ка время дорого, а написать хочется и смартфон сам там что-то правит, иногда невпопад. Мораль конечно там не марал. Я ещё из того поколения (из ХХ века то есть) кто умеет правильно писать без ошибок и даже использовать сложносочиненные предложения.
10.12.2020 08:52
«Ашипки»
Сейчас иногда и комп поправляет в обратную сторону. Гугль же совершенствуется. )) Но в данном случае явно не Т9.
Не умаляя вины водителя, но на скамье подсудимых должны быть и те кто подписывал разрешение на этот пешеходный переход. Абсолютное равнодушие и не профессионализм.
Рядом джип едет, притормозил но не остановился, может если остановился его бы не стал объезжать, хотя смотря насколько он шары залил.
быстро пишет, так ка время дорого, а написать хочется
За рулем?