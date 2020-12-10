В Барнауле осудят водителя, который насмерть сбил женщину у "Геомаркета"

В Барнауле осудят водителя, который совершил наезд на пешехода у "Геомаркета" на проспекте Ленина. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель автомобиля Toyota находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, потерял концентрацию внимания и сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобилист не попытался оказать ей помощь и хотел скрыться с места происшествия, но дорогу ему перегородил другой водитель, рассказали в краевой прокуратуре.

Напомним, что инцидент произошел 22 сентября. Установлено, что 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля. От удара пострадавшая подлетела на пару метров в воздух.