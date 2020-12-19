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Лучше из дома: онлайн-сервисы пользуются спросом у абонентов БГЭС

, ИА "Амител"
Как горэлектросеть развивает дистанционные сервисы

Барнаульская горэлектросеть открывает очное обслуживание для юридических лиц в офисе на улице Энтузиастов, 34а, и расширяет круг дистанционных возможностей для своих клиентов. Об этом и многом другом рассказала в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" начальник отдела информационных технологий БГЭС Елена Омелич. Выдержки из интервью предлагаем читателям amic.ru.

– Елена Петровна, почему горсеть решила открыть для юридических лиц еще один офис?

Раньше эта категория потребителей могла решать свои вопросы в очном формате только на Ползунова, 50. Но это не всегда было удобно географически, поэтому горэлектросеть пошла навстречу своим клиентам. И теперь мы принимаем юрлиц не только на Ползунова, 50, но и на Энтузиастов, 34а. Но все же рекомендуем сегодня, в период распространения вируса, лучше общаться со специалистами дистанционно.

– Много ли желающих ушли в онлайн-формат с начала пандемии?

За время действия ограничений количество пользователей личным кабинетом БГЭС значительно увеличилось. Если провести сравнительный анализ предыдущего года к текущему, то можно наблюдать серьезную активность. С апреля по декабрь 20% физлиц ушли в онлайн. Среди юрлиц картина еще более яркая: прирост составил 45% соответственно.

Дистанционные способы работы мы начали развивать, конечно, до пандемии, но новые условия значительно ускорили этот процесс. К примеру, пришлось в экстренном порядке совершенствовать "Личный кабинет". Например, для собственников нежилых помещений и индивидуальных предпринимателей мы за неделю добавили возможность вносить плату за электроэнергию дистанционно.

– Стоит ли абоненту беспокоиться, если после оплаты через ЛК долг все еще отображается в "Личном кабинете"?

Нет, не стоит искать нулевой баланс на своем счете сразу же. И даже на следующий день не нужно переживать о том, что в "Личном кабинете" пока числится долг, хотя вся сумма была погашена. Платеж может обрабатываться системой от трех до пяти рабочих дней. Только после этого необходимо написать обращение, прикрепив скан чека об оплате, или обратиться в службу техподдержки сайта по телефону: 50-16-28.

– Многие абоненты активно пользуются мобильным телефоном. Есть ли мобильные приложения у ЛК БГЭС и для всех ли смартфонов они доступны?

Да, у "Личного кабинета" БГЭС есть мобильное приложение. Оно доступно для смартфонов на платформах Android и iOS (iPhone) как для юридических, так и для физических лиц. Приложение называется "БГЭС: ЛК Юридических лиц" и "БГЭС: ЛК Физических лиц".

– Сейчас большую популярность набирают всевозможные виджеты, push-уведомления, QR-коды. Расскажите, какая от этого польза абоненту?

Push-уведомления необходимы для напоминания потребителю о передаче показания, о направлении квитанции. QR-коды удобны тем, что минимизируют время для оплаты за потребленную электроэнергию. Это очень удобные помощники в современном ритме жизни. Не нужно больше записывать в собственный календарь предстоящих событий период подачи данных счетчиков электроэнергии или своевременного внесения платежа. Такие возможности как Push-уведомления и виджеты от БГЭС всегда напомнят о важном. А в ближайшее время виджет от системы "Город" позволит еще передавать показания и оплачивать услуги электроэнергии без регистрации в "Личном кабинете". Барнаульская горэлектросеть развивает онлайн-ресурс для удобства своих абонентов.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.12.2020 09:04
Владимир В.

Я уже третий раз обращаюсь через уважаемый сайт к БГЭС,но ответа нет.Почему в Алтайском крае одна из самых дорогих по стоимости электроэнергия?И что БГЭС собирается предпринять для уменьшения непомерной стоимости э\э.?

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