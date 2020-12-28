Алтайским сотрудникам ОМОНа вручили знаки отличия ГТО

Представители Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" города Барнаула побывали в расположения ОМОНа Управления Росгвардии по краю. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Директор центра Андрей Цепенок вручил знаки отличия участникам испытаний. Он поздравил росгвардейцев и выразил уверенность в том, что обладатели серебряных и бронзовых знаков не остановятся на достигнутом, а будут повышать свою квалификацию.
"Личный состав отряда в конце лета успешно выполнил комплекс упражнений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Бойцы показали отличные результаты, соответствующие нормативам в своих возрастных группах и необходимые для получения знаков отличия", – рассказали в региональном Управлении Росгвардии.
Комментарии
А они обучены расслабляющему удару в живот?
А эти трое без масок, пошто, ....пенсионеры их не жалко....
Вот к труду они точно не готовы. А оборонятся от кого будут? От народа?
а ОМОН как расшифровывается?
28.12.2020 13:55
-меcный-
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Отряд Милиции Особого Назначения
И в чем новость?
Хорошая физическая подготовка военного это норма, а в данном случае нам преподносят как достижение! Может скоро достижением станет, при стрельбе попадание в мишень?