Алтайским сотрудникам ОМОНа вручили знаки отличия ГТО

Представители Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" города Барнаула побывали в расположения ОМОНа Управления Росгвардии по краю. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Директор центра Андрей Цепенок вручил знаки отличия участникам испытаний. Он поздравил росгвардейцев и выразил уверенность в том, что обладатели серебряных и бронзовых знаков не остановятся на достигнутом, а будут повышать свою квалификацию.

"Личный состав отряда в конце лета успешно выполнил комплекс упражнений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Бойцы показали отличные результаты, соответствующие нормативам в своих возрастных группах и необходимые для получения знаков отличия", – рассказали в региональном Управлении Росгвардии.