Одинокая пенсионерка на Алтае осталась без крыши над головой перед Новым годом

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре в Казенной Заимке. В результате происшествия без крыши над головой оказалась одинокая пенсионерка.

"Уважаемые жители Казенной Заимки, Барнаула и просто добрые люди! Меня зовут Ольга, я живу в Казенной Заимке по адресу Красивая, 45. Вчера вечером у нашей соседки тети Любы сгорел полностью дом (Красивая, 47). В пожаре сгорели все документы и вещи. Сама еле успела выбежать в валенках и верхней одежде! Женщине 74 года, она одинокая, детей у нее нет. Есть более дальние родственники, но наша помощь ей просто необходима", – написала местная жительница.

Женщине нужна помощь в восстановлении документов, а также теплые вещи. Желающих помочь ищут в социальных сетях.