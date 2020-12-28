Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле

Жители Барнаула вечером 28 декабря однозначно задержатся по дороге до дома, поскольку город охватили восьмибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Наибольшие заторы наблюдаются в центре краевой столицы: на проспектах Строителей, Красноармейском и Ленина, а также в пер. Ядринцева и на улицах Молодежная, Челюскинцев, Партизанская и Гоголя.

Кроме того, пробки зафиксированы на участках Павловского тракта и улиц Попова, Балтийская, Власихинская, Малахова, Советской Армии и Антона Петрова. Также красным на дорожной карте отмечен участок улиц Загородная и Кутузова.