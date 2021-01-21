Коммунисты начали сбор подписей за отставку мэра Бийска

Горком КПРФ в Бийске опубликовал петицию с требованием отправить в отставку мэра наукограда Александра Студеникина. Коммунисты обвинили градоначальника в банкротстве нескольких предприятий и срыве ряда программ.

"Полагаем, что дальнейшая деятельность главы города Бийска Студеникина А.П. способствует дестабилизации нормальной работы важнейших городских структур, реальной угрозе срыва реализации последующих городских, краевых, федеральных программ. Практика прошлых лет показывает, что ни одна программа не была реализована в полном объеме", – сказано в тексте петиции.

Авторы обращения отмечают, что неоднократно предлагали главе города свои варианты решения насущных проблем, но все они были проигнорированы. Документ с предложением отправить Студеникина в отставку также направили губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Коммунисты в Бийске уже не в первый раз высказывают желание сменить главу города. Последняя попытка была в декабре 2020 года, также Студеникину предлагали уйти в отставку на ноябрьском заседании гордумы.