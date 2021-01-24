"Та еще картинка". Барнаулец пожаловался на кондуктора, поставившую ноги на ведро

Фото: vk.com/blacklist_barnaul
Житель краевой столицы в паблике "Черный список Барнаул" пожаловался на качество поездки в городском троллейбусе. Мужчину не устроило несоответствие между стоимостью проезда и комфортом, а также то, что сотрудник транспорта поставила ноги на ведро.
"Холодно, грязно, кондуктор мерзнет сидит, ноги на ведро поставила... та еще картинка. И вот за это все 23 рубля. Ну знаете..." — возмутился горожанин.
Как писал amic.ru, ранее жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 65, который, по ее словам, на глазах пассажиров стал материться на ребенка, у которого не хватило трех рублей на билет.
Комментарии
Да, картинка удручающая, женщину-кондуктора жалко, второго здоровья нет. А сиденья так вообще страх господен
Такими темпами жалобщики будут везде писать что кондуктор носом шмыгает или не так одета... Странный человек, попробуй в так холод просто часов восеми проехать, она не виновата ни в чем.
Мужчину не устроило несоответствие между стоимостью проезда и комфортом, а также то, что сотрудник транспорта поставила ноги на ведро.
а хотел бы себе на плечи, что ли? Или кондуктор перед визитом барина должна отмыть салон? Пиши в горэлектротранс, ВПТ напиши, Путину в конце концов, что ОТ в ауле в плачевном состоянии
Не позорься, крохобор! 23руб. большие деньги? Может Мерс тебе подогнать?
Ну так она же не ему на голову ноги поставила! Нашли на что жаловаться.