"Та еще картинка". Барнаулец пожаловался на кондуктора, поставившую ноги на ведро

Фото: vk.com/blacklist_barnaul

Житель краевой столицы в паблике "Черный список Барнаул" пожаловался на качество поездки в городском троллейбусе. Мужчину не устроило несоответствие между стоимостью проезда и комфортом, а также то, что сотрудник транспорта поставила ноги на ведро.

"Холодно, грязно, кондуктор мерзнет сидит, ноги на ведро поставила... та еще картинка. И вот за это все 23 рубля. Ну знаете..." — возмутился горожанин.

Как писал amic.ru, ранее жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 65, который, по ее словам, на глазах пассажиров стал материться на ребенка, у которого не хватило трех рублей на билет.