Жители Геленджика потребовали снести "дворец Путина"

Житель Геленджика создал петицию с требованием снести "дворец Путина". Текст обращения опубликован на change.org.

По словам автора петиции, на территории, где стоит дворец, строительство запрещено, так как это 2-я зона горно-санитарной охраны, согласно закону принятому еще 23 февраля 1995 года. Он отмечает, что жители Геленджика оказались возмущены тем, что для строительства дворца рабочие уничтожили череду уникального леса.

В петиции жители города требуют снести незаконную постройку, заплатить штраф в казну, восстановить вырубленный лес, убрать бетонный забор с колючей проволокой, а также вернуть всем россиянам, приезжающим на отдых, доступ для прогулок в лес и на пляж за Прасковеевкой.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уверяет, что дворец к президенту никакого отношения не имеет. Правда имя владельца недвижимости он так и не назвал.