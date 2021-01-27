Барнаульцы жалуются на водителей маршруток, которые постоянно нарушают ПДД

Водители в сообществе "Инцидент Барнаул" жалуются на маршрутчиков. По словам автора поста, на одном из городских перекрестков они постоянно нарушают ПДД.

"На пересечении улиц Попова и Энтузиастов водители маршруток постоянно поворачивают со среднего ряда. В этот раз снёс зеркало и как ни в чем не бывало поехал дальше", — пишет автор поста.

Горожанин отметил, что на этом участке было-бы неплохо поставить камеры, как например у ТРЦ "Европа".

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 65, который, по ее словам, на глазах пассажиров стал материться на ребенка, у которого не хватило трех рублей на билет.