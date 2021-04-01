Стартовала продажа билетов на спектакли театра Вахтангова в Барнауле

Началась продажа билетов на спектакли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Барнауле.

С 13 по 16 мая на площадках двух краевых театров региона состоится показ спектаклей в рамках гастрольного тура, посвящённого 100-летию театра.

В Алтайском театре драмы имени В.М. Шукшина покажут постановки "Евгений Онегин" (13 и 14 мая, режиссёр Римас Туминос) и "Царь Эдип" (15 и 16 мая, Римас Туминос), а в Молодёжном театре Алтая: "Наш класс" (13 и 14 мая, Наталья Ковалёва) и "Крик лангусты" (15 и 16 мая, Михаил Цитриняк).

По данным kassy.ru, стоимость билетов в театре драмы составит от 1200 до 3000 рублей, в молодёжном театре – от 700 до 2000 рублей.

В актёрский состав вошли: Андрей Ильин, Юлия Рутберг, Олег Макаров, Евгения Крегдже, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Василий Симонов, Полина Кузьминская, Ксения Кубасова, Дарья Щербакова, Эльдар Трамов, Юрий Поляк, Фёдор Воронцов, Владимир Логвинов, Алексей Гиммельрейх, Денис Самойлов и Максим Севриновский.

Гастрольный график согласовали директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и министр культуры региона Елена Безрукова. Гастроли вошли в число юбилейных мероприятий к 100-летию Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина.