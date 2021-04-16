Должников по алиментам заставили наводить порядок на улицах Барнаула

В Барнауле злостных неплательщиков по алиментам привлекают к уборке улиц. Об этом рассказали в УФССП по региону.

"Граждан, уклоняющихся от своих обязательств по содержанию детей, судебные приставы привлекают к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, согласно которой мерой наказания являются обязательные работы. Данный вид работ заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ", – говорится в сообщении.

К обязательным работам привлекли 125 человек. Всего за первый квартал 2021 года приставы взыскали с неплательщиков более 42 миллионов рублей.

Ранее сотрудники управления судебных приставов совместно с Росгвардией арестовали дорогое итальянское ружьё Benelli у жителя Барнаула, который не платил алименты своим детям.