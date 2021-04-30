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Такой день. Зарплаты депутатов АКЗС и первый зараженный "британским" штаммом

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 30 апреля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Отопительный сезон в Барнауле закончится 11 мая. У некоторых отключение отопления совпадет с отключением горячей воды. 

Десять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки.  Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2967. За сутки в лабораториях подтвердили 75 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 663. Выздоровели 44 533 человека (+91 за сутки).

Огромные пробки сковали Барнаул вечером 30 апреля. По оценке сервиса "Яндекс.Пробки", в последний рабочий день перед майскими выходными заторы достигли 10 баллов из 10. Одна из самых больших пробок собралась на Змеиногорском тракте. Здесь дорожники, судя по фото в соцсетях, в час пик решили избавиться от ям. 

В Барнауле состоялось выездное заседание, на котором обсуждались вопросы благоустройства Мизюлинской рощи. В ходе совещания поднимались проблемы, которые беспокоят барнаульцев. По итогам была создана инициативная группа, с членами которой будут обсуждаться все изменения проекта. 

В Алтайском крае выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Новый вариант вируса обнаружили у женщины. Специалисты обследовали 349 человек, с которыми могла контактировать заболевшая. Результат – отрицательный.

Депутаты АКЗС вслед за губернатором отчитались о доходах за 2020 год. Amic.ru ознакомился с декларациями 66 народных избранников, включая накануне официально сложившего свои полномочия Юрия Кайро, а также находящихся в СИЗО Всеволода Кондратьева и Николая Бушкова.

Алтайский край попал в число регионов, в которых есть риск срыва реализации нацпроекта "Образование". В региональном Минобрнауки обещают исправить ситуацию к 15 мая. 

Депутаты Каменского районного собрания обратились к руководству СК по Алтайскому краю и в прокуратуру. Они просят проверить, законно ли бывшая и.о. главы района Евгения Гордиенко и её преемник Сергей Умяров назначили себе зарплаты полноценных руководителей муниципалитетов. 
 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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