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В Барнауле начали ремонт двора по адресу ул. Островского, 15

, ИА "Амител"
Работы выполняют в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

1 мая ООО СПК "Индустрия" приступило к разметке и демонтажу бордюров во дворе по ул. Островского, 15. Здесь планируют заменить бордюрный камень, асфальтовое покрытие внутридворового проезда, а также обустроить современный детский игровой комплекс, установить скамейки и урны. 

В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что работы по благоустройству также ведутся во дворе дома по адресу Юрина, 257.

В рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2021 году запланированы работы на 23 дворовых территориях, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. В городе благоустроят 65 дворов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.05.2021 14:33
- гость -

Ремонт двора достоин новости. Сверхдержава.

2.05.2021 14:48
Местный житель

Ремонт во дворе на Островского,15 ведут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а деньги управляющая компания берет с жителей дома - ежемесячно в размере 1000 рублей с квартиры.

2.05.2021 15:05
- гость -

2.05.2021 14:48
Местный житель

Ну не ври. Большинство такую сумму платить бы отказались.

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