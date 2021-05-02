В Барнауле начали ремонт двора по адресу ул. Островского, 15

1 мая ООО СПК "Индустрия" приступило к разметке и демонтажу бордюров во дворе по ул. Островского, 15. Здесь планируют заменить бордюрный камень, асфальтовое покрытие внутридворового проезда, а также обустроить современный детский игровой комплекс, установить скамейки и урны.
В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что работы по благоустройству также ведутся во дворе дома по адресу Юрина, 257.
В рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2021 году запланированы работы на 23 дворовых территориях, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. В городе благоустроят 65 дворов.
Комментарии
Ремонт двора достоин новости. Сверхдержава.
Ремонт во дворе на Островского,15 ведут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а деньги управляющая компания берет с жителей дома - ежемесячно в размере 1000 рублей с квартиры.
2.05.2021 14:48
Местный житель
Ну не ври. Большинство такую сумму платить бы отказались.