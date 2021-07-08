Родители барнаульских первоклассников не могут попасть в школы рядом с домом

Жители нескольких микрорайонов Барнаула рассказали о том, что не могут устроить детей в школы рядом с домом. Об этом сообщают "Вести. Алтай".
Жительница квартала "Дружный" подала заявление о зачислении ребенка в первый класс школы №133 на портале госуслуг. В начале июля ей пришел отказ. Причина отказа заключается в том, что школа переполнена.
С похожей ситуацией столкнулись жители Власихи. Отец первоклассника рассказал, что мог бы отдать ребенка в другую школу, но ездить придется далеко, а возить ребенка получается не всегда.
Отмечается, что люди решили обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, законно или нет вынесли отказ в зачислении их первоклассников.
Комментарии
прокуратуру? они сами из того списков льготников чьих детей пропихивают первыми
гиблая затея
Мы даже рады, что можно было пойти в туже 40, а не рядом с домом
Выбор есть всегда!
Огласите весь список льготников
Хотите рядом с домом, значит третья смена. Тоже возмущаться все начнут
думали в сказку попали )))
А если они не пойдут в школу, в которую надо первоклассника далеко возить, прокуратура накажет родителей?
Вот и "аукается" точечная застройка "свечками"! Высотки втыкают, а школы и детские сады не резиновые! Детские учреждения строились из расчета определенного количества людей проживающих в квартале. Власть, давая разрешения на точечную высотную застройку должна была это предвидеть, но увы... деньги застят глаза!
Школы пустые
В верх списка льготников школы включают тех, кто идет вне очереди. Это дети граждан:
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
из подразделений особого риска, а также членов их семей,
потерявших кормильца из числа этих граждан;
отдельных профессий (судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета);
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.
военнослужащих и категорий, приравненных к ним:
погибших, получивших инвалидность в ходе службы в ВС; уволившихся из ВС по возрасту, а также умерших в течение года после увольнения; участников (ветеранов) боевых действий;
работников правоохранительных органов: действующих сотрудников полиции,
граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при выполнении служебных обязанностей, ушедших со службы из-за заболевания или травмы, полученной в период прохождения службы, умерших в течение года после увольнения вследствие увечья, полученного при прохождении службы;
сотрудников уголовно-исполнительной системы;
сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ;
сотрудников таможенных органов РФ;
сотрудников Государственной противопожарной службы;
инвалиды;
из многодетных семей;
если один из родителей инвалид.
Представьте что вы не льготник и у вас всего один ребенок - шансов ноль
одну школу открыли и сколько фарса было, и франк приезжал и кого только не было, а слова какие были громкие, что государство заботится о гражданах и бла-бла-бла
А по факту, что? а по факту все как всегда(
Правильно строительство школ и дет.садов в переполненных народом районов никому не интересно
Чем громче шума тем меньше толку.