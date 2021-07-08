Родители барнаульских первоклассников не могут попасть в школы рядом с домом

Жители нескольких микрорайонов Барнаула рассказали о том, что не могут устроить детей в школы рядом с домом. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Жительница квартала "Дружный" подала заявление о зачислении ребенка в первый класс школы №133 на портале госуслуг. В начале июля ей пришел отказ. Причина отказа заключается в том, что школа переполнена.

С похожей ситуацией столкнулись жители Власихи. Отец первоклассника рассказал, что мог бы отдать ребенка в другую школу, но ездить придется далеко, а возить ребенка получается не всегда.

Отмечается, что люди решили обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, законно или нет вынесли отказ в зачислении их первоклассников.