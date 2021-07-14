Грузовик "Марии Ра" и такси "Максим" столкнулись в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Авария с участием грузовика с обозначением торговой сети "Мария Ра" и легковушки с опознавательными знаками такси "Максим" произошла в краевой столице. Снимки с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Автомобили столкнулись в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Островского рядом с парком Целинников.

На кадрах видно, что у легковушки сильно повреждены бампер и капот, в то время как грузовик серьёзно не пострадал.

На место происшествия прибыли медики.