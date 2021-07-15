Юморист рассказал Дудю, что в Барнауле его накормили вкуснее всего

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов в интервью блогеру Юрию Дудю ответил на вопрос, в каком городе он пробовал самую вкусную еду. Оказывается, в барнаульском ресторане.
"Мы приехали в этот зимний город, где вообще просвета не было, погода ещё такая, – рассказал Орлов. – И случайно я просто пальцем ткнул – сюда, и это лучшее вообще, что я когда-либо видел. Там приносили лосось на тарелке изо льда".
В тройку его личного рейтинга также вошли ресторан во Владивостоке и шаурмичная в Нижнем Новгороде. Кстати, ролик этот за два дня посмотрели почти 3 млн человек.
Напомним, видеоролики с участием Юрия Дудя и Ивана Урганта стали самыми популярными в российском сегменте YouTube в 2020 году.
Комментарии
Ничего удивительного. У Дудя 10 млн подписчиков, это же не вечерний чудозвон. Контент у Юры на пять балов, по большей части.
Так а какой ресторан? Куда идти-то?
Не сомневался, что Аборигеша поклонник Дудя)
У Дудя было несколько неплохих интервью, но это ВСЕГДА политизировано, он всегда тащит свою политическую повестку, свои взгляды, которые являются крайне пронавальнистскими.
Да и много всякой швали стал показывать, особенно в последнее время. Давайте посмотрим список его последних героев из последнего сезона:
«Сигарев — дерзкий режиссёр».- Его хоть кто-то знает???
«Бортич — протесты».- Политота, теперь про Беларусь, но опять против власти.
«Чебатков — стендап».- Наименее интересный из стендапа
«Ивангай — где он пропадал».- Персонаж двух слов связать не может, нес бред.
«Павлов-Андреевич — акционизм». Тип из 90-х, пробитый акционист
«Ирина Кайратовна — новые звезды из Казахстана».- Кому это интересно?
«Animal Джаz».- Крайне нишевые музыканты, буквально для 0,1% населения России.
«Тима Белорусских».- Интервью с нарком, но опять против белорусских властей.
«Гордеева — голос русской боли».- Кто это вообще?
«Орлов — комедия русской хтони».- Этого чувака кто-нибудь знает?
Ничего удивительно, что Абориген хвалит Дудя. Дудь продукт западенско-либеральной концепции жизнеустройства, посему обязан периодически поливать грязью славный сталинско-советский период нашей истории.
А кто эти люди? Дуди какие-то...
юра дудь обсудил вкусовые рецепторные ощущения стендап комика...
15.07.2021 15:23
- гость -10++++++++++++++++++++++