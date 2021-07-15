Юморист рассказал Дудю, что в Барнауле его накормили вкуснее всего

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов в интервью блогеру Юрию Дудю ответил на вопрос, в каком городе он пробовал самую вкусную еду. Оказывается, в барнаульском ресторане.

"Мы приехали в этот зимний город, где вообще просвета не было, погода ещё такая, – рассказал Орлов. – И случайно я просто пальцем ткнул – сюда, и это лучшее вообще, что я когда-либо видел. Там приносили лосось на тарелке изо льда".

В тройку его личного рейтинга также вошли ресторан во Владивостоке и шаурмичная в Нижнем Новгороде. Кстати, ролик этот за два дня посмотрели почти 3 млн человек.

Напомним, видеоролики с участием Юрия Дудя и Ивана Урганта стали самыми популярными в российском сегменте YouTube в 2020 году.