Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Возле поворота на Завьялово в селе Романово произошло столкновение двух автомобилей. По информации очевидцев, в результате ДТП погибли два человека.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в аварии приняли участие автомобиль Honda и ВАЗ-2114. Последний в результате вылетел с дороги в кювет.

По словам свидетелей, пассажир-женщина скончалась на месте происшествия, а водитель, 19-летний парень, – по дороге в больницу.

В самой группе "Инцидент Барнаул" отметили, что комментарии под записью закрыты по просьбе родственников погибшего.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, что 10 июля на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское произошло жёсткое лобовое столкновение. По словам очевидца, в одном из них погиб парень.