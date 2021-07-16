В Барнауле потушили пожар на первом этаже офисного здания

В Барнауле пожарные потушили возгорание в трёхэтажном административном здании "Автоколонна 1247" на улице Автотранспортной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился 16 июля на первом этаже офисного здания. В условиях плотного задымления в тушении пожара задействовали четыре звена газодымозащитной службы.

По предварительным данным, пройденная огнём площадь составила около 60 квадратных метров. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.