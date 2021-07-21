Водитель без прав протаранил две иномарки в Барнауле

В Барнауле водитель отечественного авто протаранил две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась 21 июля в 09:45 в районе дома № 77 по улице Ткацкой. 45-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, совершил наезд на стоявшие Toyota Corolla и Toyota Vista.

Людей в иномарках не было, однако травмы получили пассажиры российского автомобиля – 41-летняя женщина и 36-летний мужчина. Им оказали медпомощь.

По предварительным данным, водитель ВАЗа не имеет водительского удостоверения. Кроме того, его уже привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление в нетрезвом виде.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".