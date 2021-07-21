Водитель без прав протаранил две иномарки в Барнауле

В Барнауле водитель отечественного авто протаранил две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась 21 июля в 09:45 в районе дома № 77 по улице Ткацкой. 45-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, совершил наезд на стоявшие Toyota Corolla и Toyota Vista.
Людей в иномарках не было, однако травмы получили пассажиры российского автомобиля – 41-летняя женщина и 36-летний мужчина. Им оказали медпомощь.
По предварительным данным, водитель ВАЗа не имеет водительского удостоверения. Кроме того, его уже привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление в нетрезвом виде.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Комментарии
эпично изогнулся этот удав отечественного производства
ну, на пару лет присядет теперь, поди не будет больше бухим ездить...
Vista одна из самых приличных в япавтопроме.
Обычно такое ближе к вечеру происходит. А тут с утра пораньше
21.07.2021 15:01
Виктор
А тут с утра пораньше
Чойт с утра пораньше то? С 9:00 у нас "дают",
вот видать и освежился не аккуратно..
Ну на ошибках учатся...не в раз пришло мастерство к молодому сапёру.