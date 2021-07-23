Мишустин пообещал регионам ещё 1,5 млрд рублей на детские выплаты

Правительство выделит регионам ещё около 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", – цитирует его слова ТАСС.
Премьер-министр отметил, что объём пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка.
"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей", – заявил министр.
Напомним, что ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.
Комментарии
опять продали в частные загребущие ручки очередное местораждение газа или нефти???
Скоро все проедим
Началась предвыборная раздача слонов.
Промежуточный минимум - это куда?
щас выпустят гениальную идею: кто проголосует через гос услуги за ед-тот получит в 10-100 раз увелич пособия,.типа народ купить можно"
с понятием" честь" в ед дефицит.