Мишустин пообещал регионам ещё 1,5 млрд рублей на детские выплаты

Правительство выделит регионам ещё около 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", – цитирует его слова ТАСС.

Премьер-министр отметил, что объём пособия в разных субъектах отличается, он равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка.

"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей", – заявил министр.

Напомним, что ранее российские власти также одобрили единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет.