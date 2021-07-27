Сибирскую учительницу судят за интимное видео, отправленное школьнику

Жительнице Новосибирской области, работавшей учительницей в одной из сельских школ, грозит колония за то, что отправила своё интимное видео 15-летнему ученику. Уголовное дело передано в суд. Об этом рассказала "Комсомольской правде" мать потерпевшего.

"Дело туда уже передали, заседание назначено на август. Знаю, что учительница наняла себе адвоката. Хотя как она будет на суде защищаться, что говорить в оправдание, с трудом себе представляю", – поделилась сибирячка.

Поступок бывшего педагога квалифицировали по статье "Развратные действия против лица младше 16 лет". Санкции статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.

Ранее экс-учительница выдвинула свою версию произошедшего. По её словам, школьник взломал её страницу в социальной сети, нашёл видео, где она демонстрирует обнажённое тело, после чего распространил его в различных чатах. После этого женщина уволилась и уехала в другой регион.

Однако в беседе с правоохранителями женщина всё-таки призналась, что сама отправила школьнику пикантную запись.