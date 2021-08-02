Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

91-ю годовщину образования воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В Барнауле традиционные в этот день митинг и шоу парашютистов были отменены из-за тревожной ситуации с коронавирусом. Десантников попросили отметить праздник в кругу семьи и в течение дня самостоятельно почтить память павших защитников Отечества.

Так, на площадь Ветеранов, несмотря на отмену мероприятий, вместе с семьями (и даже собачками) пришли десятки вэдэвэшников с флагами. Они возложили цветы у мемориала "В честь воинов-интернационалистов", а также оценили новый сквер десантников, что расположился рядом с "Домом афганцев" между зданием Музкомедии и офисом Сбербанка. Его официальное открытие с участием первых лиц города и ветеранов ВДВ прошло накануне праздника. Напомним, год назад – 1 августа 2020-го – состоялась торжественная закладка сквера. Инициатором создания нового зелёного уголка стал фонд Героя России Владимира Шаманова "Защитники Отечества".