Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
91-ю годовщину образования воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В Барнауле традиционные в этот день митинг и шоу парашютистов были отменены из-за тревожной ситуации с коронавирусом. Десантников попросили отметить праздник в кругу семьи и в течение дня самостоятельно почтить память павших защитников Отечества.
Так, на площадь Ветеранов, несмотря на отмену мероприятий, вместе с семьями (и даже собачками) пришли десятки вэдэвэшников с флагами. Они возложили цветы у мемориала "В честь воинов-интернационалистов", а также оценили новый сквер десантников, что расположился рядом с "Домом афганцев" между зданием Музкомедии и офисом Сбербанка. Его официальное открытие с участием первых лиц города и ветеранов ВДВ прошло накануне праздника. Напомним, год назад – 1 августа 2020-го – состоялась торжественная закладка сквера. Инициатором создания нового зелёного уголка стал фонд Героя России Владимира Шаманова "Защитники Отечества".
Комментарии
На выборы лучше приходите
Там китайскую заразу, на три дня отменят
ЗА ВДВ!!!
на 2й фотке заломали десантуру)))