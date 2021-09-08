В мэрии объяснили, почему в Барнауле редко ходят автобусы 19-го маршрута

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что автобус 19-го маршрута приходится ждать по 45 минут, вместо заявленных 15. В мэрии объяснили, с чем связаны такие задержки.

Значительная часть автобусов у компании "Вектор Авто", которая обслуживает маршрут № 19, не задействована. Проблема заключается в нехватке водительского состава.

Власти отметили, что сейчас перевозчик активно занимается решением этой проблемы и поиском водителей.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей.