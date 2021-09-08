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В мэрии объяснили, почему в Барнауле редко ходят автобусы 19-го маршрута

, ИА "Амител"
Горожане жаловались на то, что ждать транспорт приходится по 45 минут
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что автобус 19-го маршрута приходится ждать по 45 минут, вместо заявленных 15. В мэрии объяснили, с чем связаны такие задержки.

Значительная часть автобусов у компании "Вектор Авто", которая обслуживает маршрут № 19, не задействована. Проблема заключается в нехватке водительского состава.

Власти отметили, что сейчас перевозчик активно занимается решением этой проблемы и поиском водителей.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.09.2021 10:02
- гость -

Да на 19-м маршруте и оставшиеся водилы охамевшие, утром пролетают без остановок, по крайней мере Мед и Политех, регулярно срезают с конечной, выходя сразу на Попова или вообще по Шумакова напрямки на Павловский

8.09.2021 10:05
Гость

С другими маршрутами та же объяснялка?
Кстати,трамваи скоро прикатят из столицы?

8.09.2021 10:38
- гость -

На яндексеонлайн вообще нет ни одного автобуса на маршруте.

8.09.2021 10:54
- гость -

На 51 вчера чуть революция не случилась. )) Люди полтора часа ждали автобус вечером.

8.09.2021 10:54
Панночка

а с 51 и 59 что? после 19.00 уже не уехать из города в сторону южного. вчера полтора часа ждали.

8.09.2021 11:07
- гость -

Если контора не выполняет условия контракта почему с ней не расторгают отношения ?
У фунтика это только с перевозками

8.09.2021 11:20
- гость -

Ага! Занимается перевозчик проблемой. Уже полгода иак ездит 19 маршрут. Что за полгода не нашлось водителей?

8.09.2021 11:37
Фома

С 24-м такая же проблема

8.09.2021 11:42
- гость -

Куда ни сунься, везде вылазят дичайшие миазмы капитализма с его ужасающей неэффективностью ирвачеством по сравнению с социализмом.
Кто захочет вкалывать в чёрную, буквально за еду, отвечая за всё своей свободой и всем своим имуществом, терпя обнаглевшего частника, с потрхами купившего чиновников и ментюганов.

8.09.2021 11:44
пассажир

75 c не дождаться, на конечной остановке стоят до последнего, а потом в него не влезть и не уехать

8.09.2021 13:15
- гость -

Недавно Кудрин сказал, что частник эффективнее, чем государство. При государстве автобусы до 24-00 ходили, трамваи до часу ночи. Кстати трамваи и сейчас неплохо ходят, до 23 можно уехать.

8.09.2021 14:46
Fkt

Да пока власть не поменяем, так и будет. Сейчас у ЕР одна забота красивые цифры на верх передать, да асфальт по пути следования премьер-министра в мороз переложить. А реальной заботы о городе никто не думает.

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