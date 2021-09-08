В мэрии объяснили, почему в Барнауле редко ходят автобусы 19-го маршрута

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что автобус 19-го маршрута приходится ждать по 45 минут, вместо заявленных 15. В мэрии объяснили, с чем связаны такие задержки.
Значительная часть автобусов у компании "Вектор Авто", которая обслуживает маршрут № 19, не задействована. Проблема заключается в нехватке водительского состава.
Власти отметили, что сейчас перевозчик активно занимается решением этой проблемы и поиском водителей.
Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей.
Комментарии
Да на 19-м маршруте и оставшиеся водилы охамевшие, утром пролетают без остановок, по крайней мере Мед и Политех, регулярно срезают с конечной, выходя сразу на Попова или вообще по Шумакова напрямки на Павловский
С другими маршрутами та же объяснялка?
Кстати,трамваи скоро прикатят из столицы?
На яндексеонлайн вообще нет ни одного автобуса на маршруте.
На 51 вчера чуть революция не случилась. )) Люди полтора часа ждали автобус вечером.
а с 51 и 59 что? после 19.00 уже не уехать из города в сторону южного. вчера полтора часа ждали.
Если контора не выполняет условия контракта почему с ней не расторгают отношения ?
У фунтика это только с перевозками
Ага! Занимается перевозчик проблемой. Уже полгода иак ездит 19 маршрут. Что за полгода не нашлось водителей?
С 24-м такая же проблема
Куда ни сунься, везде вылазят дичайшие миазмы капитализма с его ужасающей неэффективностью ирвачеством по сравнению с социализмом.
Кто захочет вкалывать в чёрную, буквально за еду, отвечая за всё своей свободой и всем своим имуществом, терпя обнаглевшего частника, с потрхами купившего чиновников и ментюганов.
75 c не дождаться, на конечной остановке стоят до последнего, а потом в него не влезть и не уехать
Недавно Кудрин сказал, что частник эффективнее, чем государство. При государстве автобусы до 24-00 ходили, трамваи до часу ночи. Кстати трамваи и сейчас неплохо ходят, до 23 можно уехать.
Да пока власть не поменяем, так и будет. Сейчас у ЕР одна забота красивые цифры на верх передать, да асфальт по пути следования премьер-министра в мороз переложить. А реальной заботы о городе никто не думает.