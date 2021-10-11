В Новосибирске задержали 14 ауешников за то, что они избили анимешников

В Новосибирске правоохранители задержали 14 представителей движения "АУЕ"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального МВД.

Отмечается, что возраст задержанных составляет от 15 до 20 лет. Они подозреваются в избиении в Михайловском районе представителей других молодёжных субкультур, "в частности, аниме". У молодых людей изъяли ножи, биты и наклейки с нацисткой символикой.

"В отношении трёх причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", – рассказал представитель МВД.

Напомним, что движение "АУЕ"* в России признали запрещённым в августе 2021 года.

*Запрещённая в России экстремистская организация