В Новосибирске задержали 14 ауешников за то, что они избили анимешников

В Новосибирске правоохранители задержали 14 представителей движения "АУЕ"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального МВД.
Отмечается, что возраст задержанных составляет от 15 до 20 лет. Они подозреваются в избиении в Михайловском районе представителей других молодёжных субкультур, "в частности, аниме". У молодых людей изъяли ножи, биты и наклейки с нацисткой символикой.
"В отношении трёх причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", – рассказал представитель МВД.
Напомним, что движение "АУЕ"* в России признали запрещённым в августе 2021 года.
*Запрещённая в России экстремистская организация
Комментарии
Тогда канал НТВ нужно тоже закрыть, уж много там про ментов и их "подопечных". Рекламирует образ жизни.
И царьград , нашлись бл помазаниики
если с наклейками - то это уже не ауешники уже, а по-другому должны называться, нет?
ну потому что быдло тупорылое, не понимая и не зная кто такие анимешники, пытаясь самоутвердиться нападают на не агрессивных, в основном слабых подростков, так ещё прикол в том, что нападают либо с далека - кидая палки, либо на 1ого толпой из 14 человек, на малолетке отправили бы их на парашу за подобное, ауе чих пых, сами то хоть понимают что это такое было, в своё время, интересно....а теперь из за подобное это движение запрещено, и с одной стороны правильно. Есть фраза у старожил, спросить как с понимающего, вот её и надо применить к этих баранам, никакой гордости. Интересно, а где родители сих дитяток...чем заняты.
А в наше время (70-80гг) всего то и было, что в школе "ашки" били "бэшек"...
Ауешники это будущие омоноцы? С детства тренируются детей и женщин бить!
11.10.2021 15:01
Иван
Да ты прошареный поцанчег я смотрю. По понятиям живёшь?