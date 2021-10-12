Энергетики расширили зону отключения горячей воды и отопления на 14 октября в Барнауле

В Барнауле расширили зону домов, которые 14 октября останутся без горячей воды и отопления из-за повреждения на теплосетях, сообщает официальный Telegram-канал СГК.

Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключённых потребителей добавятся 433 человека, их общее число достигнет 9302 человек.

Ранее сообщалось, что горячую воду и отопление отключат с 09:00 до 20:00 в 67 многоквартирных и семи частных домах, а также в четырёх образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района.

Ограничения коснутся некоторых жителей проспектов Комсомольского, Сибирского, Ленина, улиц Димитрова, Молодёжной, Чкалова, Путиловской, Союза Республик, Шевченко, Кирова, Песчаной, Чернышевского, Партизанской, Пролетарской, Радищева, Садгородской, Коммунальной, Культурной, Папанинцев, Карла Маркса, переулков Трудового и Некрасова, а также бульвара 9 Января.