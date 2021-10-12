Вторник, 12 Октябрь, 19:01

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 83,09
4°


6312185 +23508
Обь
24см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Энергетики расширили зону отключения горячей воды и отопления на 14 октября в Барнауле

, ИА "Амител"
Всего без ресурса останутся более 9 тыс. человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле расширили зону домов, которые 14 октября останутся без горячей воды и отопления из-за повреждения на теплосетях, сообщает официальный Telegram-канал СГК.

Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключённых потребителей добавятся 433 человека, их общее число достигнет 9302 человек.

Ранее сообщалось, что горячую воду и отопление отключат с 09:00 до 20:00 в 67 многоквартирных и семи частных домах, а также в четырёх образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района. 

Ограничения коснутся некоторых жителей проспектов Комсомольского, Сибирского, Ленина, улиц Димитрова, Молодёжной, Чкалова, Путиловской, Союза Республик, Шевченко, Кирова, Песчаной, Чернышевского, Партизанской, Пролетарской, Радищева, Садгородской, Коммунальной, Культурной, Папанинцев, Карла Маркса, переулков Трудового и Некрасова, а также бульвара 9 Января. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

12.10.2021 14:02
я

вот взяли бы и карту нарисовали.

12.10.2021 14:03
Гость

Зима на дворе. Начинается. На прошлой неделе сутки просидели и вот опять.

12.10.2021 14:14
- гость -

Реклама Телеграмм! Куда смотрит прокуратура! Единственный источник информации оставили. А остальные как должны узнать район отключения

12.10.2021 14:47
Мустанг

Нафиг телегу!
Тут то не судьба список написать?
Сказали А, говорите Б.

12.10.2021 15:35
Гость

Опять? Мда...

12.10.2021 15:37
- гость -

12.10.2021 14:14
- гость -

Роскомнадзору расскажи, который сам Телеграм запрещал и сам же в нем официальный канал завёл. Какой это единственный источник информации? Классические методы получать информацию, если что-то не так - диспетчерская, УК и так далее кто-то запретил?

12.10.2021 15:39
- гость -

12.10.2021 14:03
Гость

Неприятно, но пока и не морозы.

12.10.2021 15:41
- гость -

важно количество новостей
на качество пофиг
подумаешь, треть города гадает, отключат их или нет.
кому надо, сходят в телеграм

12.10.2021 17:28
- гость -

Список есть и на других сайтах: Катунь 24, Алтайская правда ...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18:56
СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения земли отходами в Тальменском районе 0
18:34
Вторые после Москвы. Алтайский край получит кредит 9,3 млрд рублей. На что их потратят? 0
18:06
ФСБ задержало управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова 3
17:56
За победу по лицу: российских фанатов избили после матча со Словенией 0
17:44
Часть "собянинских" трамваев, которые приехали в Барнаул, отправят в Бийск 5
17:31
Алтайские пограничники нашли на границе истощённого потерявшегося подростка 0
17:16
"Прятать серого и рыжую". Депутат АКЗС призвал жителей края спасать зайцев и лисиц 5
17:10
Настя Ивлеева после развода забрала у Элджея всё, кроме двух машин 3
16:57
Новый день, новый максимум: в России от CODIV-19 за сутки умерло 937 человека 1
16:46
Холдинг Mail.ru меняет название на VK 0
16:30
Полиция допрашивает ректора московского вуза по делу Марины Раковой 1
16:15
"Мальчик не встаёт": водитель в Барнауле сбил школьника на пешеходном переходе 12
16:05
Призрак или сквозняк? Американская тиктокерша напугала подписчиков таинственным видео 0
15:54
В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию 8
15:39
Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин 10
15:29
"Валера, Валера!" Карпин и футболисты сборной России устроили дискотеку в раздевалке 2
15:12
Краевым бюджетникам пообещали проиндексировать зарплаты на 16% с января 2022 года 7
15:03
Бывший сотрудник ФСИН рассказал о том, для чего пытки в колониях снимают на видео 14
14:56
Жители Алтайского края могут выбрать имя для талисмана федерации школьного спорта региона 2
14:45
Краевая тенденция. В Рубцовске тоже может подорожать проезд в общественном транспорте 2
14:31
Олимпийская чемпионка Шишкина, лёжа в ванне, рассказала подписчикам о красоте Алтая 3
14:15
Алтайские власти отреагировали на сообщения о возможной стрельбе в школах Барнаула 0
14:03
В Барнауле прошёл показательный забег по биатлону "Мастер спорта" 1
13:55
Энергетики расширили зону отключения горячей воды и отопления на 14 октября в Барнауле 9
13:42
"Запах выедает глаза". Родители пожаловались на антисанитарию и вонь в барнаульской школе 43
13:29
Главврача барнаульской поликлиники оштрафовали за задержку лекарств девочке-инвалиду 4
13:10
Печальный рекорд. 30 человек в Алтайском крае скончались от коронавируса за сутки 43
13:03
Гарантия – пять лет. Где в Барнауле купить надёжные и качественные автомобили из Китая 0
12:57
Правительство выделит Алтайскому краю более 9 млрд рублей на производство и туризм 6
12:48
Мошенники-Робин Гуды обокрали сибиряка и помогли благотворительному фонду 0
12:32
Индийский вор обиделся на хозяев дома из-за того, что у них нечего украсть 1
12:15
Экономист рассказала, как вырастут страховые и социальные пенсии в 2022 году 3
12:01
Москвичка, которая выпала из окна с двумя маленькими детьми, оставила предсмертную записку 26
11:42
Полиция охраняет барнаульские школы после слухов в соцсетях о стрельбе 18
11:32
Очень пьяных водителей в России могут начать сажать в тюрьму 11
11:25
Женщину, погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак, похоронят в Новосибирске 10
11:14
Telegram заблокирует канал "Мужского государства" за дискриминацию секс-меньшинств 11
10:56
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, изъятых у опекунов после сообщений об истязаниях 5
10:45
"Дефицита нет": в алтайском Минздраве ответили на жалобы о нехватке лекарств от COVID-19 11
10:32
Бывший военный озвучил новую страшную версию трагедии на перевале Дятлова 16
10:16
Супермен в комиксах DC станет геем с психологическими проблемами 6
10:03
Новые правила. МФО теперь будут предоставлять клиентам больше информации о себе 0
09:56
Бийские перевозчики просят поднять цены на проезд из-за дорогой солярки 5
09:38
Владельцам экологически опасных автобусов из Барнаула грозит полумиллионный штраф 28
09:25
Стало известно, когда откроют мост на Челюскинцев 13
09:10
Жители частного сектора Барнаула пойдут в суд против мэрии и многоэтажек по соседству 27
08:54
Эксперт рассказал о профессиях будущего в России 3
08:35
Диетолог объяснил, почему в России по статистике женщин с ожирением больше, чем мужчин 19
08:20
Врачи из Санкт-Петербурга спасли жизнь пассажиру, который летел на самолёте в Барнаул 5
08:03
Алтайский край вошёл в список лидеров по выполнению нацпроекта "Образование" 18
07:51
Приговор экс-директору алтайской школы, который сбил ребёнка, вступил в силу 3
07:36
"Рюмка" Лепса, юмор "Уральских пельменей" и страсть TODES. Кто приедет на Алтай в октябре 19
07:19
Твиндемия и сотни тысяч жертв, или Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19 16
07:03
Выгодная перспектива: в какую недвижимость инвестировать в 2021 году 1
06:46
В Бийске демонтировали резиновых "лежачих полицейских" и установили "традиционные" 4
06:34
"Мы все в шоке": что говорят о возможном истязании приёмных детей в алтайской глубинке 10
06:16
Голикова предложила централизованно проверять всех школьников на курение 24
06:03
Около нуля и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 октября 0
03:41
Сборная России в Мариборе обыграла Словению 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.