Энергетики расширили зону отключения горячей воды и отопления на 14 октября в Барнауле

В Барнауле расширили зону домов, которые 14 октября останутся без горячей воды и отопления из-за повреждения на теплосетях, сообщает официальный Telegram-канал СГК.
Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключённых потребителей добавятся 433 человека, их общее число достигнет 9302 человек.
Ранее сообщалось, что горячую воду и отопление отключат с 09:00 до 20:00 в 67 многоквартирных и семи частных домах, а также в четырёх образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района.
Ограничения коснутся некоторых жителей проспектов Комсомольского, Сибирского, Ленина, улиц Димитрова, Молодёжной, Чкалова, Путиловской, Союза Республик, Шевченко, Кирова, Песчаной, Чернышевского, Партизанской, Пролетарской, Радищева, Садгородской, Коммунальной, Культурной, Папанинцев, Карла Маркса, переулков Трудового и Некрасова, а также бульвара 9 Января.
Комментарии
вот взяли бы и карту нарисовали.
Зима на дворе. Начинается. На прошлой неделе сутки просидели и вот опять.
Реклама Телеграмм! Куда смотрит прокуратура! Единственный источник информации оставили. А остальные как должны узнать район отключения
Нафиг телегу!
Тут то не судьба список написать?
Сказали А, говорите Б.
Опять? Мда...
12.10.2021 14:14
- гость -
Роскомнадзору расскажи, который сам Телеграм запрещал и сам же в нем официальный канал завёл. Какой это единственный источник информации? Классические методы получать информацию, если что-то не так - диспетчерская, УК и так далее кто-то запретил?
12.10.2021 14:03
Гость
Неприятно, но пока и не морозы.
важно количество новостей
на качество пофиг
подумаешь, треть города гадает, отключат их или нет.
кому надо, сходят в телеграм
Список есть и на других сайтах: Катунь 24, Алтайская правда ...