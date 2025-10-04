НОВОСТИПроисшествия

Алтайская бизнес-леди отправится в суд за махинации с господдержкой

Женщина украла деньги, которые должны были уйти на поддержку социального предпринимательства

04 октября 2025, 11:05, ИА Амител

В селе Шебалино местная жительница предстанет перед судом по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных в рамках социального контракта для поддержки малого бизнеса. Как сообщает следственное управление СКР по республике, предпринимательница потратила свыше 217 тысяч рублей из полученных денег на собственные нужды, не связанные с бизнесом.

Следствие по уголовному делу в отношении женщины завершено. Выяснено, что она подала в районный отдел социальной защиты документы, обосновывающие необходимость финансирования ее туристического проекта. Прошение было удовлетворено, и на счет сельчанки поступило 350 тысяч рублей в качестве государственной помощи начинающим предпринимателям.

Прокуратура Республики Алтай сообщает, что обвиняемая предоставила поддельные документы, подтверждающие якобы целевое расходование выделенных средств.

Женщина признала свою вину и в полном объеме компенсировала ущерб, нанесенный Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:53:22 04-10-2025

в москве приличные люди обедают на такую сумму, у нас судят

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:23 04-10-2025

Гость (11:53:22 04-10-2025) в москве приличные люди обедают на такую сумму, у нас судят... Захолустье, оно есть захолустье.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:28:00 04-10-2025

Гость (11:53:22 04-10-2025) в москве приличные люди обедают на такую сумму, у нас судят... Бизнес-Лорды поди?, не

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:34:51 04-10-2025

Вообще за Державу обидно уже, с чего леди, то? Бизнес-сударыня, Бизнес-госпожа, ну или по титулу бизнес-графиня например.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:43:31 04-10-2025

Кто-то сдал - схема рабочая.

  1 Нравится
Ответить
