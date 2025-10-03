В Барнауле сотрудники банка и полиция вывели бережливого мужчину из-под влияния мошенников

Под предлогом "защиты счетов" аферисты выведали у барнаульца информацию обо всех его деньгах

03 октября 2025, 11:44, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники хотели обмануть 48-летнего жителя Барнаула и получить 700 тысяч рублей, хранящихся на одном из его сберегательных вкладов, сообщает региональное МВД.

«Неизвестная, представившись сотрудницей сотового оператора, сообщила о скором расторжении договора и для "продления" убедила продиктовать код из СМС. Спустя несколько часов позвонил якобы сотрудник Центробанка и заявил, что мужчина стал жертвой мошенников, и для "безопасности" предложил продолжить общение через мессенджер», – рассказали в ведомстве.

Под предлогом "защиты счетов" у барнаульца выведали информацию обо всех его деньгах, включая сберегательные вклады.

«Мошенники убедили перевести часть средств "на сохранение" знакомому, после чего карта была заблокирована. Для "разблокировки" приказали закрыть один из крупных вкладов на 700 тысяч рублей и получить деньги наличными», – отметили в МВД.

Когда барнаулец пришел в банк для снятия денег, бдительные сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию.

