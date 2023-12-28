Государство и общество не оставляют осужденных на произвол судьбы

28 декабря 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минюст Алтайского края рассказал, как в регионе проводятся работы по социальной адаптации и социальной реабилитации бывших осужденных.

Все осужденные в период отбывания наказания в виде принудительных работ трудоустраиваются и после отбывания наказания. В 2023 году это сделали более 40 человек.

Осужденным, отбывшим наказание в виде лишения свободы, также оказывается помощь в трудоустройстве.

Государственные услуги в сфере занятости населения получили:

по профессиональной ориентации – более 130 человек;

по психологической поддержке – более 30 человек;

по социальной адаптации – более 30 человек;

по содействию начала осуществления предпринимательской деятельности – около 10 человек.

Трудоустроено более 70 бывших осужденных, направлено на дополнительное профессиональное обучение около 10 человек.

Аналогичная работа осуществляется и в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В Алтайском крае действует 22 комплексных центра социального обслуживания населения, которые оказывают помощь, в том числе осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.