Барнаул украсили флагами ко Дню народного единства

Барнаул украсили российскими флагами ко Дню народного единства, который будут отмечать уже завтра, 4 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

«Российские флаги установили по проспектам Ленина и Красноармейскому, на подъёме по улице Аванесова. Триколорами украсили перекрёсток улицы Молодёжной и проспекта Социалистического, площадь Сахарова, улицы Малахова, Антона Петрова, Юрина, Георгия Исакова. Ко Дню народного единства украшены городские площади Ветеранов, Баварина, Сахарова, Советов. Оформили флагами и пригород — микрорайон Затон, посёлок Южный, село Лебяжье», — перечислили в горадминистрации.

Фото: t.me/barnaul_org

Ранее amic.ru рассказал, будут ли запрещать торговлю спиртным в городах Алтайского края в День народного единства.