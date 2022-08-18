«Барнаульский метрополитен» снижает цены на проезд до 7 рублей

В Барнауле комитет по транспорту утвердил изменения в тарифной сетке, сообщает дирекция МУП «Барнаульский метрополитен"*.

«С 1 сентября 2022 года стоимость разового проезда составит 7 рублей, тем самым снизившись на один рубль с текущих 8 рублей. Цены на проездные билеты также будут проиндексированы в соответствующую сторону», — говорится в сообщении.

Снижение стоимости — подарок гостям и жителям ко Дню города Барнаула, подчеркнули в дирекции.

Кстати, мэрия Барнаула в День города, 3 сентября, на улице Мало-Тобольской организует фотозону в виде входа в метрополитен «с равномерно светящейся буквой „М“». Рядом будет работать аниматор в форме работника метро, который будет чеканить монеты с обозначением метрополитена.

*Напомним, «барнаульский метрополитен» — это локальный мем, которому уже много лет: метро в городе нет, но жители хотят. Так что не стоит серьезно относиться к информации о снижении стоимости проезда. Но вот фотозона будет на самом деле.

В 2016 году известный барнаульский музыкант Александр Волокитин снял видеоэкскурсию по городскому «метрополитену».